الكشف على 1100 حالة خلال القافلة الطبية بقرية العقب بمركز قوص

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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صرح اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، ان مديرية الصحة تحت رعاية الدكتورة هاله زايد وزيرة الصحة والسكان، قامت بتنظيم قافلة طبية بقرية العقب بمركز قوص يومي الأربعاء والخميس الماضيين وذلك في إطار حرص المحافظة على وصول الخدمات الطبية لكافة المواطنين في القرى والنجوع النائية لاسيما الأكثر احتياجا منها‪. ‬
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اوضح الداودى أن القافلة ضمت عيادة متنقلة متنوعة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد ١١٠٠ حالة بواقع (٢٨٧ جلدية -٢٦٣ اطفال -٢٢١ باطنة -١٣٦ اسنان -٧٥ نساء -٦٣ تنظيم اسرة -٥٥ جراحة) مضيفا انه تم خلال القافلة اجراء فحوصات معملية لعدد ٤٥ حالة وانهاء اجراءات العلاج على نفقة الدولة لعدد ٧ حالات بالإضافة الى تحويل ١٠ حالات الى المستشفى لاستكمال العلاج ‪. ‬

وأشار الدكتور راجي تواضروس مدير مديرية الصحة إلى أن المديرية تنظم قافلة طبية يومي الأربعاء والخميس من كل اسبوع في احدى قرى المحافظة لاسيما الأكثر احتياجا منها لافتا الى ان هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الاسبوع عقد ندوتين حضرهما ٧٤ مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.

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