محافظ الإسكندرية موجها رسالة للمشككين: "عدوا المساجد الجديدة"

قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن افتتاح المساجد الجديدة هو أبلغ رد على كل المشككين في الدولة المصرية، ومن يدعون أن الدولة تهدم دور العبادة.





وأشار "الشريف"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنه إذا تم هدم زاوية صغيرة عشوائية فأنه يتم بناء مجمع متكامل مكانها، لافتا إلى أنهم استلموا 8 مساجد جديدة من تنفيذ الهيئة الهندسية، موجها رسالة للمشككين، قائلا: "عدوا المساجد الجديدة".





قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الدولة المصرية تبني في جميع المجالات، ليس في دور العبادة فقط، مشيرا إلى أن ما حدث في محور المحمودية يشهد به أهل الأسكندرية جميعا.





وأشار "جمعة"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أنهم افتتحوا مسجد الشهيد أحمد المنسي والذي يعتبر قدوة لأجيال متعاقبة من الشباب، منوها بأن الهيئة الهندسية أنشأت 8 مساجد على محور المحمودية، بالإضافة إلى أنه تم افتتاح 7 مساجد في شمال سيناء.





وأضاف وزير الأوقاف، أن الدولة المصرية تواجهه فوضى ادعاءات الجماعات الإرهابية وكذبهم بالبناء والتشييد، منوها بأنه إذا تم هدم زاوية كانت في عرض الطريق وتعرقل محور التنمية، فأنه يتم بناء صرح بدلا منها.



