بهذه الكلمات.. حكيم يعرب عن سعادته بمشاركته في حفل نصر حرب أكتوبر









وبدأ الحفل باغنية "السلام عليكم"، وتسلم الأيادي وغيرهت من الأغاني وسط تفاعل الجمهور الحاضر.







وأعرب حكيم عن سعادته بحضوره وإحياه الحفل ، حيث نشر صورة له من الحفل ، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام ، وعلق قائلاً :"سعيد إن شاركت في نصر أكتوبر العظيم على أرض مدينة الجلالة العالمية وسعيد أكتر إني شوفت الإنجاز الكبير علي أرض مصر.. تحيا مصر".







وأقيم الحفل برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويذاع على قناتى ON، وDmc.







والجدير بالذكر أن حكيم طرح مؤخرًا أغنية "صحاب أونطة" ، والأغنية تم تصوير في إحدي الإستديوهات الكبري بالقاهرة ، وهي من كلمات وألحان محمد الفنان وتوزيع ديزل، وإنتاج lion of Egypt.



أشعل المطرب حكيم، الحفل بمدينة الجلالة بالعين السخنة الذى أقيم احتفالاً بالذكرى الـ 47 لنصر أكتوبر المجيد، وسط حضور كثيف من الجمهور الذي عبر عن إعجابهم بالحفل.