وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:50 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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افتتح وزير الأوقاف، محمد مختار جمعة، اليوم الجمعة، مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بمحور المحمودية بالإسكندرية.

وقال وزير الأوقاف أن "المنسي"، أكرمه الله، باصطفائه للشهادة وشاء سبحانه أن يخلد اسمه في سجل البطولة والشرف بحروف من نور، مؤكدا أنه سيظل لأجيال متعاقبة قدوة للشباب ولكل وطني شريف، سائلا الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم آله الصبر والسلوان.

ووجه جمعة، التحية للقوات المسلحة الباسلة، التي لا تنسى أبناءها الشرفاء فخر الوطنية المصرية ومدرستها السامية، حيث شيدت الهيئة الهندسية هذا المسجد تخليدا لذكرى الشهيد المنسي، وهو المسجد التاسع الذي تسلمته وزارة الأوقاف المصرية من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة بعد تسلمها لثمانية مساجد بمحور المحمودية بالإسكندرية كلها تحمل وتخلد أسماء شهداء عظام ضحوا بدمائهم وأنفسهم في مواجهة قوى الشر والضلال وجماعات الفوضى والإرهاب مؤثرين وطنهم على أنفسهم في أعظم مدرسة الوطنية والفداء.

وتابع جمعة: أن هذه هي مدرسة القوات المسلحة المصرية خير أجناد الأرض، وها نحن اليوم نسهم في شيء يسير من رد جميل المنسي ورفاقه ذلكم الجميل الذي يطوق عنق كل وطني شريف والذي ستذكره الأجيال المتعاقبة بكل عزة وفخار.

وأكد أن الوفاء لدماء الشهداء يقتضي منا أن نسير على دربهم درب الوطنية في الحفاظ على وطننا ومواجهة أهل الشر ودعاة الفوضى بكل قوة وحسم، وأن نبذل أقصى ما في طاقتنا ووسعنا لبناء وطننا في جميع المجالات، كل في مجاله وميدانه، فكل من يقف على ثغر من ثغور الوطن فليحرص على ألا يُؤتَى الوطن من قبله.
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)
وزير الأوقاف يفتتح مسجد الشهيد "المنسي" بمحور المحمودية (صور)

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