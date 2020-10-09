غدًا.. مباريات هامة لأندية المنوفية والشرقية في دوري القسم الثالث

1- ديرب نجم مع الشرقية



2- غزل شبين مع ميت خلف



3- أبو حماد مع دقادوس





يواجه فريق مركز شباب أبو حماد، نظيره، فريق دقادوس، وكان لقاء الدور الأول، قد شهد تعادل الفريقان بدون أهداف، ويدخل أبو حماد لقاء الدور الثاني، برصيد 25 نقطة، بالترتيب العاشر، فيما يتواجد أبناء دقادوس، بالمركز الـ 12 برصيد 23 نقطة.





4- شباب ديرب مع سرس الليان





يلتقي المتصدر، فريق سرس الليان، مع فريق مركز شباب ديرب نجم، على ملعب الأخير، ويملك الفريق السرساوي 49 نقطة، بالمركز الأول، فيما يحتل ديرب المركز الثامن برصيد 28 نقطة، وحقق السرس الفوز في الدور الأول، بنتيجة 5-3.





5- عرب الرمل مع ميت خاقان





يخوض فريق عرب الرمل، مواجهة صعبة أمام فريق ميت خاقان، بملعب قويسنا، ويدخل العرب اللقاء برصيد 33 نقطة، يحتل بهم المركز الرابع، فيما يحتل خاقان المركز التاسع، وفي رصيده 29 نقطة، وحسم التعادل الإيجابي لقاء الدور الأول، بهدف لكل منهما.





6- فاقوس مع أبو كبير





يواجه نادي فاقوس، صاحب المركز السابع برصيد 29 نقطة، نظيره، فريق أبو كبير، الذي يحتل المركز قبل الأخير، برصيد 19 نقطة، وأسفر لقاء الذهاب عن تعادل الفريقان بدون أهداف.





7- بلبيس مع تلا





يستضيف فريق بلبيس، نظيره، فريق مركز شباب تلا، ويدخل الفريق الشرقاوي اللقاء برصيد 35 نقطة، بالمركز الثالث، بينما يتواجد الفريق المنوفي، بالمركز الخامس برصيد 32 نقطة، وسقط تلا على ملعبه في الدور الأول، بالخسارة 1-4.





ترتيب المجموعة العاشرة

1- سرس الليان 49 نقطة 2- 43 نقطة 3- بلبيس 35 نقطة 4- 33 نقطة 5- شباب 32 نقطة 6- غزل شبين 31 نقطة 7- فاقـوس 29 نقطة 9- 29 نقطة 8- شباب ديرب 28 نقطة 10- شباب 25 نقطة 11- 24 نقطة 12- دقادوس 23 نقطة 13- 19 نقطة 14 ديرب نجم 17 نقطة













تعود مباريات دوري القسم الثالث، عقب توقف بسبب جائحة كورونا، إذ ستشهد المجموعة العاشرة، إقامة 7 مباريات هامة، لأندية المنوفية والشرقية، في إطار منافسات الأسبوع الـ 24 للموسم الحالي 2019-2020.ويستعرض "الفجر الرياضي" مباريات السبت على النحو التالي :يستضيف فريق نادي ديرب نجم، صاحب المركز الأخير برصيد 17 نقطة، نظيره، فريق الشرقية، الذي يتواجد بالمركز الثاني، برصيد 43 نقطة، وشهد لقاء الدور الأول، فوز الشرقية بثلاثية دون مقابل.يحل فريق ميت خلف، ضيفاً على غزل شبين، في مواجهة مرتقبة، حيث يحتل الغزل المركز السادس، وفي رصيده 31 نقطة، بينما يتواجد الضيوف، بالمركز الحادي عشر، برصيد 24 نقطة، وأسفر لقاء الدور الأول عن فوز ميت خلف بهدف نظيف.