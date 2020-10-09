منافس الزمالك.. الإصابة تضرب نجم الرجاء قبل موقعة نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي
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تعرض نجم نادي الرجاء البيضاوي المغربي لإصابة قوية، قبل أيام من مواجهة الفريق ضد نادي الزمالك، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، والمقرر إقامتها يوم 18 أكتوبر الجاري.


وكشفت تقارير مغربية، أن حميد أحداد، جناح الزمالك المعار لنادي الرجاء، تعرض لإصابة قوية في المواجهة الأخيرة في الدوري المغرب ضد نادي أوليمبيك خريبكة.


وغادر أحدا ملعب المباراة في الدقيقة 25، ليشارك بدلاً منه اللاعب أيوب ننناح، الذي سجل هدف الفوز.


وأكد موقع "le 360Sport" المغربي، أن أحداد سيغيب عن المواجهة الفاصلة أمام نادي الجيش الملكي يوم الأحد المقبل، والتي يريد خلالها الفريق تحقيق الفوز، للتتويج رسمياً بقلب الدوري المغربي لهذا الموسم.


وخاض أحداد 28 مباراة مع الرجاء هذا الموسم، سجل خلالها 9 أهداف ومرر 3 تمريرات حاسمة.

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