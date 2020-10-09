أرقام واحصائيات كوكاكولا والقناة قبل المواجهة المرتقبة



ويستعرض " الفجر الرياضي " أرقام وإحصائيات الفريقين خلال مشوارهما في القسم الثاني الموسم الحالي:



1- أرقام وإحصائيات كوكاكولا





خاض فريق كوكاكولا 20 مباريات بدوري القسم الثاني، حصد خلالهم 19 نقطة، ويحتل الفريق المركز العاشر، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 7 مباريات، وتلقى الهزيمة في 9 مباريات، وسجل فريق كوكاكولا 17 هدف، منهم 6 أهداف على ملعبه، ، وسكنت شباكه 27 أهداف، منهم 12 أهداف على ملعبه.



2- أرقام وحصاد القناة



لعب الفريق 20 مباراة، حصد29 نقطة، يحتل المركز الخامس، حقق خلالهم 7 إنتصارات، و8 تعادلات، وتلقى 5 هزائم، وسجل 18 هدف، وعليه 15 أهداف.



3- هدافي كوكاكولا



أكرم عبد ربه 6 أهداف، منهم 5 ضربات جزاء في منتخب السويس والداخلية وبتروجت والزرقا والترسانة وهدف في النصر، أحمد سعيد "بندق" 3 أهداف في الداخلية وسيراميكا والقناة، صلاح حلاوه هاتريك في المريخ، محمد ناجي جدو هدفين في النصر والزرقا، محمد علاء لالا هدف في النجوم، جابر سالم هدف في بتروجت.





4- هدافي القناة





شريف أشرف برصيد 5 أهداف، وعلي شوقي 4 أهداف، وأحمد الصعيدي هدفين.



5- نتيجة الجولة السابقة



خسر فريق كوكاكولا خارج ملعبه من الزرقا بهدفين مقابل هدف، كما فاز القناة على الترسانة بهدفين دون مقابل .



6- نتيجة الدور الاول



شهد لقاء الدور الأول، الذي أقيم بالجولة العاشرة، فوز القناة على كوكاكولا بثلاثة أهداف مقابل هدف، سجلها شريف أشرف هدفين ومحمد يسرى للقناة وأحمد سعيد بندق لكوكا كولا .



7- موقف الفريقان في الجدول



يحتل فريق كوكاكولا المركز العاشر برصيد 19 نقطة، فيما يأتي القناة بالمركز الخامس برصيد 29 نقطة .





ترتيب المجموعة الثانية



1- سيراميكا 39 نقطة

2- الداخلية 37 نقطة

3- بتروجت 36 نقطة

4- النصر 30 نقطة

5- القناة 29 نقطة

6- منتخب السويس 29 نقطة

7- جمهورية شبين 24 نقطة

8- النجوم 22 نقطة

9- المريخ 21 نقطة

10- كوكاكولا 19 نقطة

11- الترسانة 16 نقطة

12- الزرقا 12 نقطة

يستضيف فريق كوكاكولا بقيادة محمد عبد الله نظيرة فريق القناة بقيادة تامر مصطفى، في الثالثة من عصر السبت ، على ستاد اتحاد الشرطة، ضمن منافسات الجولة 21 للمجموعة الثانية مجموعة القاهرة بالدوري القسم الثاني .