6 مباريات في المجموعة الثانية بدوري القسم الثالث



وتستهل مباريات الجولة بمواجهة فريق نادي قنا صاحب المركز الأول برصيد 50 نقطة، الذي حسم تأهله للقسم الثاني قبل انتهاء المسابقة بجولتبن، أمام فريق مركز شباب سوهاج صاحب المركز الخامس برصيد 28 نقطة.



فيما يواجه فريق نادي قفط وصيف المجموعة برصيد41 نقطة، نظيره فريق نادي شبان المراغة صاحب المركز الثالث برصيد40 نقطة بملعب الاخير.



و يستضيف نادي البداري صاحب المركز الرابع برصيد 37 نقطة، نظيره نادي اخميم صاحب المركز الثامن برصيد 21 نقطة.



وعلى ملعب مكة المكرمة يحل فريق مركز شباب البلينا صاحب المركز السادس برصيد 28 نقطة، ضيف ثقيلا على مكة المكرمة صاحب المركز التاسع برصيد 17 نقطة.



فيما يواجه فريق نادي المراغة صاحب المركز السابع برصيد 27 نقطة، نظيره فريق نادي اهلي المنشأة صاحب المركز الحادي عشر برصيد15 نقطة بملعب الأول.



وتختتم مباريات الجولة قبل الأخيرة بمواجهة فريق نادي قوص صاحب المركز العاشر برصيد 16 نقطة، نظيره فريق مركز شباب نجوع مازن صاحب المركز الأخير برصيد10 نقاط .





ترتيب المجموعة الثانية



1_قنا 50 نقطة

2_ قفط 41 نقطة

3_شبان المراغة 40 نقطة

4_البداري37 نقطة

5_شباب سوهاج 28 نقطة

6_البلينا 28 نقطة

7_المراغة 26 نقطة

8_اخميم21 نقطة

9_مكة المكرمة 17 نقطة

10_قوص 16 نقطة

11_اهلي المنشاة 15 نقطة

12_نجوع مازن 10 نقاط



تنطلق في الثالثة من عصر السبت مواجهات الجولة 21 للمجموعة الثانية من دوري القسم الثالث، بعد استئناف مباريات الدوري عقب فترة توقف استمرت قرابة سبعة اشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.