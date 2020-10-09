مع السلامة للي عايز يمشي.. إيمي سمير غانم تنشر فيديو فكاهي جديد

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تحرص الفنانة إيمي سمير غانم، التواصل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات من حياتها اليومية. الفنية.







ونشرت إيمي منذ قليل فيديو فكاهي لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.







وظهرت إيمي بالفيديو بشكل فكاهي مضحك علي كلمات أغنية "مع السلامه للي عايز يمشي".







وتباينت الكثير من التعليقات علي الفيديو وعلق أحد المتابعين "عسل يا إيمي".







يذكر أن إيمي سمير غانم تعرضت مؤخرًا لشائعات انفصالها عن حسن الرداد ، وتزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.



