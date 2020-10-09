حبس 3 أشخاص يتاجران في السلاح الناري والهيروين بحلوان

أمرت نيابة حلوان بحبس 3 أشخاص لحيازتهم أسلحة نارية وكمية من مخدر الهيروين بقصد الاتجار بهما، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة إجراءات المباحث حول الصحيفة الجنائية للمتهمين.





البداية عندما كشفت التحريات التي أجراها الرائد محمد عبد الحليم، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام كل من "محمد علواني سليمان"، 33سنة، فكهاني ومقيم بمنشية عين حلوان، والسابق ضبطه واتهامه في 2 قضية أخرهم رقم 39396 لسنة 2006، شروع في قتل، و"محمد أحمد محمد"، 24سنة، عاطل ومقيم بشارع الوسط، و"فرج حسين مرسي"، 25 سنة، عاطل ومقيم بملاءة عرب غنيم، وسابق ضبطه واتهامه في 5 قضايا آخرهم رقم 10094لسنة2017 مخدرات بني سويف، بالإتجار في المواد المخدرة متخذين من محل سكنهم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.



