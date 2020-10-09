أسعار الدولار تقترب من تحقيق الخسائر للأسبوع الثاني على التوالي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:41 م
بوابة الفجر
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تتجه أسعار الدولار  لتحقيق خسائر للأسبوع الثاني على التوالي أمام سلة من العملات الرئيسية خلال تعاملات اليوم الجمعة، مع مراقبة تطورات صفقة التحفيز والتي من شأنها أن تؤدي إلى إضعاف الدولار على المدى القصير، من خلال تحسين معنويات المستثمرين واستعدادهم لشراء الأصول ذات المخاطر العالية مثل الأسهم وعملات السلع الأساسية.

واستؤنفت المحادثات بين رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي ووزير الخزانة ستيفن منوتشين بشأن خطط مساعدات فيروس كورونا، بعد يومين من إنهاء الرئيس دونالد ترامب لها.

وبحلول الساعة 9:00 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع الدولار أمام اليورو بنسبة 0.3 بالمائة إلى 1.1795 دولار، كما هبط بنسبة 0.1 بالمائة مقابل الين الياباني ليسجل 105.91 ين.

واستقرت الورقة الخضراء أمام الإسترليني عند مستوى 1.2944 دولار، لكنها انخفضت مقابل الفرنك السويسري بنسبة 0.4 بالمائة إلى 0.9134 فرنك.

وخلال نفس الفترة، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة تزيد عن 0.2 بالمائة إلى 93.38.

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