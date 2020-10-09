مواجهات نارية لأندية بنى سويف والبحر الأحمر والفيوم بالقسم الثالث





- غارب مع شباب الفيوم



عاملين غارب متصدر المجموعة برصيد 43 نقطة وبقيادة فنية لرمضان رجب يحل ضيفا ثقيلا على مركز شباب الفيوم ( الساحة ) والذى يحتل المركز السابع برصيد 27 نقطة فى مباراة لا تقبل القسمة على اثنين لأبناء غارب .





- سمسطا مع مطرمارس



و تشهد مباريات الاسبوع مواجهة نارية حيث يستضيف سمسطا الوصيف برصيد 42 نقطة بقيادة مديره الفنى على حسن نظيره مطرطارس والذى يحتل المركز الثالث برصيد 41 وهى اهم مباريات المجموعة ويسعى من خلالها أبناء سمسطا لخطف الثلاث نقاط لضمان مزاحمة عاملين غارب على الصدارة .





- رأس غارب مع ناصر بني سويف



فيما يستضيف راس غارب المتحفز نظيره ناصر بنى سويف ، ويحتل أبناء غارب المركز الخامس برصيد 36 نقطة فيما يحتل ناصر بنى سويف المركز الخامس عشر برصيد 20 نقطة .





- طامية مع سنورس



ويستضيف طامية شقيقه سنورس بديربي أبناء الفيوم ، ويحتل طامية المركز السادس برصيد 33 نقطة فيما يحتل سنورس المركز الثانى عشر برصيد 19 نقطة .





- ابو كساه مع اطسا



يحل فريق اطسا ضيفا على فريق ابو كساة في ديربي فيومى مرتقب، ويأمل الفريقان فى تحقيق الفوز للابتعاد عن منطقة الخطر ، ويحتل

اطسا المركز الثامن برصيد 26 نقطة فيما يحتل ابو كساة المركز العاشر برصيد 24 نقطة .





- ببا مع ابشواي



ويستضيف ببا الرياضى متذيل جدول الترتيب نظيره مركز شباب ابشواى ، ويحتل ببا المركز الثالث عشر والاخير برصيد

12 نقطة فيما يحتل ابشواى المركز التاسع برصيد 25 نقطة .



ويسرد "الفجر الرياضى" اهم ارقام المجموعة منذ انطلاقها وحتى توقفها :



- تضم المجموعة الرابعة عدد 13 ناديا منهم 4 أندية تابعة لبنى سويف وناديان يمثلان البحر الاحمر و7 أندية تمثل محافظة الفيوم .



- أكثر الفرق تحقيقا للفوز بالمباريات هما الثنائى عاملين غارب وسمسطا بعدد 12 فوز .



- يعد فريق ببا من أقل الفرق تحقيقا للفوز وذلك بعدد ثلاث إنتصارات فقط .



- كما يعد ببا أكثر الفرق تعرضا للهزيمة وذلك بالخسارة فى 16 مباراة، فيما جاء فريقا عاملين غارب ومطرطارس كأقل الفرق تعرضا للخسارة بعدد 3 مباريات فقط .



- اطسا في مقدمة الفرق الأكثر تحقيقا للتعادل، برصيد 11 تعادل، فيما جاء ببا كأقل الفرق تحقيقا للتعادل بتعادله 3 مباريات .



- تصدر خط هجوم طامية مقدمة الفرق الأكثر تهديفا بعدد 40 هدف فيما جاء ببا الرياضى كأقل الفرق إحرازاً للأهداف وذلك بعدد 19 هدف .



- يتصدر عاملين غارب قائمة أقل الفرق التى تلقت شباكها أهداف وذلك بعدد 17 هدف فقط فيما تلقت شباك ببا الرياضى 47 هدف .



ترتيب المجموعة الرابعة



1 - عاملين غارب 43 نقطة

2 - سمسطا 42 نقطة

3 - مطرطارس 41 نقطة

4 - الواسطى 39 نقطة

5 - راس غارب 36 نقطة

6 - طامية 33 نقطة

7 - مركز شباب الفيوم 27 نقطة

8 - اطسا 26 نقطة

9 - ابشواى 25 نقطة

10 - ابو كساة 24

11 - ناصر بنى سويف 20 نقطة

12 - سنورس 19 نقطة

13 - ببا الرياضى 12 نقطة

تقام السبت منافسات الأسبوع الـ 25 بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث، والتى تضم أندية محافظات البحر الاحمر والفيوم وبنى سويف ، والتى تشهد صراعا ثلاثيا بين فرق عاملين غارب وسمسطا ومطرطارس على خطف بطاقة الصعود لدورى القسم الثانى .