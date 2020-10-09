صعوبة لحاق مدافع الأهلي المصاب بمواجهتي الوداد المغربي

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:19 م
بوابة الفجر
مصطفى صابر
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يصعب بشكل كبير فرصة لحاق مدافع النادي الأهلي رامي ربيعة، اللحاق بمواجهتي نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام نظيره  الوداد المغربي وذلك بسبب الإصابة التي يعاني منها.


وأصيب رامي ربيعة في مباراة طنطا بالدوري المصري الممتاز الشهر الماضي، قبل أن تكشف الأشعة إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.


ويحتاج ربيعة لفترة علاجية تمتد لحوالي شهر ونصف، مما يعني غيابه صعوبة لحاقه بمواجهتي الوداد المغربي.


ويسعى الجهاز الطبي للنادي الأهلي بلحاق مدافعه رامي ربيعة بالمباراة النهائية من دوري أبطال إفريقيا، في حال العبور أمام الوداد المغربي والتأهل لمواجهة الفائز من مباراتي الزمالك أمام الرجاء المغربي.

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