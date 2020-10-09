إنتر ميلان يستهدف التعاقد مع نجم ريال مدريد في صفقة تبادلية

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن أن نادي إنتر ميلان يخطط لضم نجم نادي ريال مدريد من خلال صفقة تبادلية، خلال سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.









ووفقاً لما ورد عن موقع "ديفنسا سنترال" فإن مسؤولي إنتر ميلان يخططون لضم صانع الألعاب الدولي إيسكو، خلال الميركاتو الشتوي.









وأشارت، أن النادي مستعد للتنازل عن الدانماركي كريستيان إيركسن، مقابل التعاقد مع إيسكو.









وفشل إيركسن في إقناع مدربه أنطونيو كونتي، المدير الفني لإنتر ميلان، بقدراته منذ أن انضم قادماً من توتنهام خلال يناير الماضي.









وتؤكد عدة تقارير صحفية، أن اللاعب لم يتأقلم على الحياة في إيطالي بعد، الأمر الذي قد يدفعه للرحيل.









على الجانب الآخر، لا يبدو زين الدين زيدان مستعداً للتخلي عن إيسكو، إذ يعد أحد أهم أوراقه في وسط الملعب.



