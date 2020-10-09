مباحث الأموال العامة تضبط 13 متهما في قضايا متنوعة أخر 2 ساعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:06 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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واصلت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها بالتنسيق مع فروعها الجغرافية على مستوى الجمهورية لضبط كافة أشكال الخروج على القانون.

حيث أسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن ضبط عدد (10) قضايا (إتجار فى النقد الأجنبى – تحويلات مالية غير مشروعة - توظيف موال– تزوير مستندات – نصب سفريات – نصب وإحتيال على المواطنين) مُتهم فيها عدد (13) شخص وضبط فيها (12307 دولار أمريكى- 8500 ريال سعودى) كما ضبط نقدًا ومستنديًا حوالى 12 مليون جنيه. 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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