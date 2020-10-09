تعرف على جهود أمن المنافذ في مواجهة التهريب الجمركي أخر 24 ساعة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:03 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيارات سيارات) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (600 ألف جنيه).

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (4) قضايا.

فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (922) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (209) حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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