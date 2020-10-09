تعرف على جهود أمن المنافذ في مواجهة التهريب الجمركي أخر 24 ساعة

أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها الآتى:-





فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية: ضبط (7) قضايا تهريب أبرزها (بضائع أجنبية الصنع – قطع غيارات سيارات) بلغت القيمة والتعويض المالى فيها أكثر من (600 ألف جنيه).





فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد المخدرة: ضبط (4) قضايا.





فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (43) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح).





فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (922) مخالفة مرورية متنوعة.





فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ عدد (209) حكم قضائى متنوع.





تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.