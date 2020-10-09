بفستان قصير.. رانيا يوسف تشعل إنستجرام في أحدث ظهور

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:02 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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غازلت الفنانة رانيا يوسف جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت رانيا بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان قصير باللون الأصفر ، وتركت شعرها منسدلاً ، ونسقت معه اسكارف باللون الأصفر ونظارة شمس سوداء ، ولم تعلق علي الصورة بشئ.



وتغزل بها أحد متابعيها وكتب : عود البطل ملفوف.



يذكر أن رانيا يوسف تستعد لعرض مسلسل "الآنسة فرح" الجزء الثانى خلال الفترة المقبلة، وهو من بطولة رانيا يوسف، أحمد مجدي، محمد كيلاني، أحمد خالد صالح، هبه عبدالعزيز، عارفة عبدالرسول، تامر فرج، سيناريو وحوار محمود عزت وعمرو مدحت، ومن إخراج أحمد الجندى .



من ناحية أخرى، شاركت "رانيا" في بطولة مسلسل "الحرامي" الذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، ويتكون من 10 حلقات، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، وأحمد داش، وكارولين عزمي، ورنا رئيس، ومن إخراج محمد سلامة.

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