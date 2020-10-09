ضبط 4308 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:01 م
داليا عادل
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وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4308) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:
(1862) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.
(193) مخالفة السير بدون تراخيص.
(18) دراجات نارية مخالفة.
(9) مخالفات شروط الترخيص.
(21) مخالفة موقف عشوائى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.
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