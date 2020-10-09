ضبط 4308 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة بالمحافظات

وجهت الإدارة العامة للمرور حملات مرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4308) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات التالية:





(1862) مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

(193) مخالفة السير بدون تراخيص.

(18) دراجات نارية مخالفة.

(9) مخالفات شروط الترخيص.

(21) مخالفة موقف عشوائى.



