الدوري البرازيلي.. إنترناسيونال يفوز على براجانتينو بثنائية

حقق إنترناسيونال الفوز على نظيره براجانتينو 2 / صفر في إطار منافسات المرحلة الرابعة عشر من الدوري البرازيلي لكرة القدم، والتي شهدت أيضا تعادل أتلتيكو بارانينيسي مع سييارا سلبيا.









ورفع إنترناسيونال رصيده إلى 25 نقطة في المركز الثاني بفارق نقطتين خلف المتصدر أتلتيكو مينيرو، بينما تجمد رصيد براجانتينو عند 12 نقطة في المركز الثامن عشر.









ويدين إنترناسيونال بفضل كبير في الفوز للاعبه تياجو جالاردو الذي سجل هدفي الفريق في الدقيقتين 17 و25 .









وأنهى براجانتينو المباراة بعشرة لاعبين، حيث طرد توني أندرسون من صفوف الفريق في الدقيقة 85 .









وتعادل أتلتيكو بارانينسي مع سييارا سلبيا، ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر بفارق الأهداف أمام سييارا صاحب المركز السادس عشر.