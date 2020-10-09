مواصلة الجهود الأمنية لتحقيق الأمن ومواجهة الخروج على القانون

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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إضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، من بينها الآتى:
الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

قامت بعدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.. وأسفرت جهودها عن ضبط (1753) قضية متنوعة فى مجال مكافحة الجرائم والظواهر الإجتماعية السلبية.
الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (12234) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.
الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة (حماية الثروة السمكية، حماية البيئة والمحميات الطبيعية، حماية نهر النيل والمجارى المائية)
عن ضبط (336) قضية متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

أسفرت جهودها عن ضبط (169) قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".

الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة

أسفرت جهودها وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن، فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط (1201) قضية تموينية متنوعة (غش غذائى، لحوم ومصنعاتها، دقيق وأقماح، ثروة زراعية، مواد بترولية،إستيلاء على أموال الدعم ).
الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة

أسفرت جهودها فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كافة أشكال الفساد المالى والإدارى، والجرائم التى تؤثر سلبًا على المناخ الإستثمارى فى البلاد، وكذا الجرائم المُستحدثة التى ترتبط بالقطاع المصرفى عن ضبط (10) قضايا أموال عامة متنوعة.
الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط (22) قضايا (مطبوعات، مصنفات سمعية وبصرية).


هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.



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