مصرع شخص وإصابة آخر خلال "زفة فرح" بشبين القناطر

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:58 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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تحول حفل زفاف فى شبين القناطر إلى صراخ وعويل، إثر انقلاب دراجة نارية يقودها شاب وبرفقته آخر فلقي الأول مصرعه، وأصيب الثاني، وجرى نقلهما إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مأمور مركز شبين القناطر، إشارة من المستشفى بوصول "ب.ا.ع " 20 عامًا، جثة هامدة، وإصابة شخص آخر.

جرى إخطار اللواء فخر العربي مدير الأمن، فتبين للواء حاتم الحداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث المديرية، إلى أن المتوفي والمصاب كانا يستقلان دراجة نارية قيادة الأول في حفل زفاف، وأثناء "الزفة" انقلبت الدراجة النارية، بسبب السرعة على الطريق، فلقي الأول مصرعه، وأصيب الثاني، وانقلب الفرح إلى مأتم، وجرى نقلهما للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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