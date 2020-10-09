مدير الصحة الماليزية: ندخل حاليا الموجة الثالثة لكورونا

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:18 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن نور هشام عبد الله مدير عام الصحة الماليزية، اليوم الجمعة، أن بلاده تدخل حالياً الموجة الثالثة من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكرت وكالة أنباء (برناما) الماليزية، أن المسؤول أكد ضرورة عمل جميع المواطنين معاً من أجل كسر سلسلة العدوى كما كان في سابق، وقال في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)" لقد دخلنا الآن الموجة الثالثة من وباء كوفيد - 19، ويجب أن نعمل معاً مرة أخرى لكسر سلسلة العدوى".

وقد سجلت ماليزيا 375 إصابة جديدة بكوفيد - 19 أمس، تشمل 371 إصابة محلية و4 إصابات وافدة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,946 مليون إصابة، بينهم أكثر من 322 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,936 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

أخبار تهمك

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ ساعة و 26 دقيقة

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ يوم

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 14 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 19 ساعة

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

منذ حوالي 7 ساعات

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 21 ساعة

انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 5 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ ساعتين و 35 دقيقة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

10:49 ص

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»