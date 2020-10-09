ضبط 203 قضايا مخدرات وتنفيذ 75541حكما قضائيا متنوعا

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قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 170 قطعة سلاح نارى، بحوزة 146 متهم).. وذلك على النحو التالى:

(10) بنادق آلية.

(24) بنادق خرطوش.

بندقية رصاص.

(11) طبنجة.

(124) فرد محلى.

(91) طلقة مختلفة الأعيرة.

(20) خزينة متنوعة.

(189) قطعة سلاح أبيض.

فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (75541) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:

(336) حكم جناية.

(22813) حكم حبس جزئى.

(4468) حكم حبس مستأنف.

(36327) حكم غرامة.

(11597) حكم مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى، ضما (4) متهمين، إرتكبوا (9) حوادث سرقة متنوعة.

فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (203) قضية مخدرات بحوزة (208) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

كمية من مخدر البانجو وزنت (15،974كيلو جرام).

كمية من مخدر الحشيش وزنت (55،490 كيلو جرام).

كمية من مخدر الهيروين وزنت (2،086 كيلو جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (35 جرام).

كمية من مخدر الشابو وزنت (380 جرام).

كمية من مخدر البودرة وزنت (180 جرام).

كمية من مخدر الأستروكس وزنت (4،575 كيلو جرام).

كمية من مخدر الفودو وزنت (100 جرام).

عدد (8293) قرص مخدر.

فى مجال ضبط المتهمين والمراقبين الهاربين: ضبط (51) متهم.

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (22) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (169) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (18251) مخالفة مرورية.

فى مجال فحص السائقين: فحص (175) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.









