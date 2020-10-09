عالم بالأوقاف: الوطن بلا أمان لا فائدة منه (فيديو)

قال الشيخ محمد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، إن الشهادة في سبيل الله والوطن من أعظم الإعمال عند الله سبحانه وتعالى.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح البلد"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم الجمعة، أن الأمان تمام النعمة، فالنعمة تكتمل إذا شعر الإنسان بالآمان.





وأشار الشيخ محمد كيلاني إلى أن النصر له طعم يدركه كل شخص يعيش أجواءه مقدما التحية إلى جنود مصر البواسل بمناسبة ذكرى انتصارات السادس من أكتوبر.





وتابع الشيخ محمد كيلاني، أحد علماء وزارة الأوقاف، أن الإنسان بلا وطن يكون إنسان مشرد ولاجئ، فالوطن بلا أمان لا فائدة ترجى منه.





قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اليوم سيتم افتتاح 7 مساجد جديدة في محافظة شمال سيناء، فضلا عن افتتاح 6 مساجد يوم الجمعة القادمة في محافظة السويس بمناسبة عيدها القومي.





وأضاف جمعة خلال تصريحات صحفية: "مصر تبني وتعمر أما الجماعات الإرهابية فإن زيفها وادعاءها ينكشف، وأتمنى ألا ننخدع بهذه الأكاذيب التي تروج لها او بالصفحات الوهمية المأجورة المدفوعة لبث الفوضى".



