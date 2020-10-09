محافظ المنيا يقود الماراثون القومي للدرجات ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر

Advertisements



قاد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، صباح اليوم الجمعة، الماراثون القومى للدراجات بمحافظة المنيا، والذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بالمنيا، بحضور 500 شاب وفتاة من محافظة المنيا، تنفيذا لمبادرة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، رياضتك مناعتك – دراجتك صحتك" ضمن الاحتفالات بذكرى السادس من أكتوبر.

و شارك المحافظ في المارثون، الذى أطلقه الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر بجميع محافظات مصر تحت شعار " شباب مصر يهنئ مصر فى عيد النصر"، وبحضور، مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، والعقيد محمد صلاح رئيس مدينة المنيا، والدكتورة سوسن فرغلى وكيل مديرية الشباب والرياضة، والدكتور عمرو سليمان وكيل كلية التربية الرياضية.

بدأ الماراثون من أمام مركز شباب دماريس على كورنيش النيل.

وأعرب المحافظ، عن سعادته في المشاركة في الماراثون القومي للدراجات بمشاركة شباب وفتيات محافظة المنيا، مشيرًا الي أن المحافظة تولى الرياضة أهتماما كبيرا نظرًا لدورها الفعال في بناء جيل يستطيع تحمل المسئولية في المستقبل، بالإضافة إلى ما تخلقه من تواصل وتعارف بين أبناء المجتمع مما يسهم في بناء مصر الحديثة واستكمال مسيرة التنمية التي بدأها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه.

وطالب المحافظ، الشباب والفتيات المشاركين في المارثون بضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة، لما له من دور كبير في الحفاظ على الصحة العامة، لافتا إلى أهمية الرياضة ودورها الإيجابي في تكوين الشخصية.

ومن جانبه قال مندى عكاشة وكيل وزارة الشباب والرياضة، ان المارثون أنطلق صباح اليوم بمشاركة 500 شاب وفتاة من محافظة المنيا، وبدأ المارثون من أمام مركز شباب دماريس وحتى نادى المنيا الرياضى والعودة مرة أخرى إلى نقطة الإنطلاق أمام مركز شباب دماريس مرة آخرى بالنسبة للفتيات، أما بالنسبة للشباب فقد انطلقوا من أمام مركز شباب دماريس حتى نادى منظمة الشباب على كورنيش النيل والعودة مرة آخرى إلى نقطة الإنطلاق، وبمشاركة عدد كبير من فريق التنظيم من مديرية الشباب والرياضة للوقوف على نقاط لمراقبة المارثون والتأكد من إلتزام المتسابقين لضمان النزاهة والحيادية.

كما كرم المحافظ 25 فائزا ( 17 شاب، 8 فتيات ) بجوائز مالية بقيمة 500 جنية لكل فائز من المتسابقين، وقدم المحافظ التهنئة لهم، كما طالبهم المحافظ بضرورة الحفاظ على ممارسة الرياضة بصورة مستمرة، وفى نهاية المارثون قدم فريق الكشافة بمركز شباب دماريس بعض العروض الكشفية الخاصة بهم ترحيبا بالحاضرين.

كما حرص المحافظ على النقاط الصور التذكارية مع المتسابقين والفائزين وفريق التنظيم.

