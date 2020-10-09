ضبط 3 أشخاص لترويج مكملات غذائية غير مسجلة بالصحة في القاهرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:49 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط 3 أشخاص لقيامهم بترويج أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بوزارة الصحة ومكملات غذائية وأدوية تخسيس ممنوع تداولها.

فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث قيام صاحب ومدير شركة "مكملات غذائية" كائنة بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة ببيع وتوزيع جملة ونصف جملة –من خلال شقة سكنية- أدوية وعقاقير طبية مهربة جمركيًا وغير مسجلة بالجهات المعنية وأدوية وهرمونات ومكملات غذائية وأدوية تخسيس ممنوع تداولها بدون تذكرة طبية للشباب النشء من الأحداث مقابل مبالغ مالية كبيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إستهداف الشقة وضبط (مالك الشركة) وبصحبته آخرين يعملان صحبته "أحدهما له معلومات جنائية".. وأسفرت أعمال التفتيش عن ضبط (كميات كبيرة من "المكملات الغذائية ومنها مهرب جمركيًا وغير مسجل بالجهات المعنية، أدوية مصرية غير مسموح بتداولها إلا من خلال الصيدليات- 1100 سرنجة مجهولة المصدر- ماكينة صراف آلى "لتحويل الأموال" تستخدم فى عملية البيع- مبلغ مالى من متحصلات البيع).

بمواجهة المذكورين أقر الأول بملكيته للمكان محل الضبط وحيازته للمضبوطات بقصد بيعها للمواطنين على نطاق واسع بالجملة ونصف الجملة والقطاعى، ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وملكيته لماكينة الصراف الآلى لإستخدامها فى عمليات البيع عن طريق الفيزا كارد، وأن المبالغ المالية المضبوطة هى من متحصلات البيع، كما أقر الآخران بإدارة المكان ومزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وبيع المضبوطات لحساب الأول.

وقدرت المضبوطات بمبلغ (15 مليون جنيه) تقريبًا.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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