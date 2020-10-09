محافظ الفيوم يشارك في المهرجان الرياضي للدراجات على ساحل بحيرة قارون

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شارك الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد، نائب محافظ الفيوم، في المهرجان الرياضي للدراجات الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة، صباح اليوم، بمشاركة 300 متسابق من الشباب والفتيات والرواد " كبار السن" من مختلف أنحاء المحافظة، وذلك بحضور الدكتور سيد حزين، وكيل وزارة الشباب والرياضة.



أطلق إشارة البدء لإنطلاق المهرجان بشكل متزامن عبر الفيديو كونفرانس بجميع محافظات الجمهورية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، فى إطار احتفال الوزارة بانتصارات اكتوبر المجيدة، حيث انطلق المهرجان بالفيوم على ساحل بحيرة قارون من أمام قرية اللؤلؤة السياحية بمركز سنورس وصولًا إلى قرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، لمسافة 7 كيلومترات.



وعقب انتهاء المهرجان، قام محافظ الفيوم بتسليم الميداليات وشهادات التقدير لعدد 25 متسابقًا من أصحاب المراكز الأولى الماراثون.



وأكد محافظ الفيوم أن الشباب هم سواعد مصر الفتية ومستقبلها المأمول، مشيرًا إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية دائمًا ما تؤكد على ضرورة الاهتمام بالشباب ووضعهم محل المسئولية، لمواجهة التحديات التى تواجه الدولة المصرية.



وأضاف، أن تشجيع استخدام وسائل النقل غير الآلي (الدراجات) يأتى فى ضوء توجه الدولة نحو توفير استهلاك الطاقة، والحث على المشاركة الإيجابية لكافة شرائح المجتمع فى حماية البيئة وممارسة الأنشطة الرياضة.



وأشار "الأنصاري" إلى ضرورة استلهام روح انتصارات اكتوبر فى البناء والتنمية، مؤكدًا أن شباب مصر قادر على صنع المستحيل، معربًا عن شكره لجميع المشاركين فى الماراثون من الشباب والفتيات وكبار السن، وجميع القائمين على تنظيم المهرجان.





وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، خروج 591 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 26135 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 913 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 59 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، هو 83001 حالة من ضمنهم 24975 حالة تم شفاؤها، و3935 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.



كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن. فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".