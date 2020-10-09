ضبط سيدة لقيامها بالترويج لممارسة الأعمال المنافية للآداب بالقاهرة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:43 ص
بوابة الفجر
داليا عادل
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رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب، وجود صفحة بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحتوى على العديد من صور الفتيات وبعض العبارات التى تبدى خلالها المُعلنة إستعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالى.
عقب تقنين الإجراءات تم تحديد القائمة على إدارة الصفحة وإستهدافها وضبطها بدائرة قسم شرطة قصرالنيل، وتبين أنها (سيدة - مقيمة ببنى سويف).

وبمواجهتها أقرت بإعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عن طريق شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالى، وقد أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما عثر بحوزتها على (هاتف محمول خاص بها يحتوى على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها المؤثم).

إتخاذ الإجراءات القانونية.

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