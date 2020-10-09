أبرزها رواتب العاملين بالدولة.. 12 شائعة نفتها الحكومة

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عدة شائعات نفتها الحكومة خلال الساعات الأخيرة، من خلال الكشف عن حقيقتها وتقديم الأدلة للرأي العام التي تثبت حقيقة تلك الشائعات، ضمن محاربتها لأي محاولات لإثارة البلبلة داخل الرأي العام المصري.



وفيما يلي يرصد "الفجر" الشائعات التي نفتها الوزارات المختلفة خلال الساعات الأخيرة:



- وزارة الكهرباء نفت تعارض قانون التصالح فى مخالفات البناء مع إجراءات تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية والمخالفة، مُوضحةً أن العداد الكودى حق لأى مواطن طالما تقدم بطلب يتضمن الإجراءات والشروط اللازمة لتركيب العداد، باعتباره عدادًا مؤقتًا لحين تقنين المواطن وضعه مع الدولة، مُشددةً على أنه لن يتم رفع العداد الكودى عن المخالفين بعد إنهاء إجراءات التصالح، بل سيتم تغييره من كودى لمقنن من خلال تبديل رقم العداد على الكارت باسم المشترك صاحب أو مالك العقار.



- وزارة قطاع الأعمال العام، والتي نفت تلك الأنباء، نفت إلغاء الأجر المتغير والخدمات الطبية وبدل الانتقال في مشروع لائحة الموارد البشرية لشركات قطاع الأعمال العام، وأوضحت أن مسودة اللائحة الجديدة، تهدف لزيادة مستوى الدخل بالعديد من شركات قطاع الأعمال العام التي ينخفض فيها مستوى الدخل عن نظيره بالسوق وعن باقي القطاعات، وتحقيق عدالة في مستوى الأجور بينهم، فضلًا عن توفير خدمة طبية متميزة للعاملين، وكذلك توفير وسيلة انتقال مناسبة أو صرف بدل نقدي لهم، مُشددةً على حرص الدولة على تطوير شركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءة العاملين بها.



- وزارة المالية نفت خصم 10% من رواتب العاملين بالجهاز الإدارى للدولة لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُوضحةً التزام الدولة بصرف رواتب ومستحقات العاملين بالجهاز الإداري للدولة دون توقيع أي خصومات أو استقطاعات لصالح صندوق "تحيا مصر"، مُشددةً على أن الدولة تسعى جاهدة لرفع كفاءة موظفيها وتحسين قدراتهم دون المساس برواتبهم.



- المالية نفت تطبيق قانون الضريبة العقارية بأثر رجعى على العقارات التى لم يسبق تسجيلها، مُوضحةً أنه يتم تحصيل الضريبة العقارية المستحقة على الوحدات السكنية التي تم تسجيلها منذ تطبيق القانون عام 2013، بأثر فورى، وليس رجعيا، دون أى أعباء ضريبية عن السنوات السابقة لتطبيق القانون، مع جواز تقسيط الضريبة المتأخرة على عدد أقساط يساوي سنوات التأخير.



- وزارة المالية نفت إلغاء صرف بدل الجودة وتحسين الأداء لأعضاء هيئات التدريس بالجامعات وهيئات البحوث، مُوضحةً استمرار صرف بدل الجودة وتحسين الأداء الصادر لجميع أعضاء هيئات التدريس بالجامعات، وكذلك أعضاء هيئات البحوث بالمراكز والمعاهد البحثية من العاملين والمتفرغين، باعتباره حقًا قانونيًا ولا يمكن المساس به، مُحذرةً من الانسياق وراء مثل تلك الشائعات المغرضة.



- وزارة الصحة نفت اعتزام الحكومة خصخصة منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، مُؤكدةً أنه لا صحة لخصخصة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، مُوضحةً أن نظام التأمين الصحي الجديد هو نظام تكافلى اجتماعى يغطى جميع المواطنين وتتحمل فيه الدولة اشتراك غير القادرين، ويتم تطبيقه بالتشارك بين مستشفيات التأمين الصحى والمستشفيات الخاصة، مُشددةً على أن جميع المستشفيات والوحدات الصحية بالمنظومة تخضع لإشراف الوزارة.



- وزارة الزراعة نفت ارتفاع أسعار الدواجن تزامنًا مع بدء تطبيق إجراءات التصدير، مؤكدة أن أسعار الدواجن كما هي دون إقرار أي زيادات عليها، موضحةً أنه تم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الدواجن وتحقيق فائض إنتاجي يسمح بالتصدير، مُشيرةً إلى شن حملات رقابية دورية على كافة الأسواق.



- وزارة نفت إرسال صندوق الإسكان الاجتماعي أي خطابات للمواطنين لإنهاء تعاقدهم على الوحدات السكنية المخصصة لهم أو تغريمهم أي مبالغ مالية، وأن هذه الخطابات مفبركة، وغير تابعة للصندوق نهائيًا، مُوضحةً أن الصندوق يمتلك قنوات اتصال متعددة تتمثل في (الموقع الإلكتروني، والصفحات الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراكز خدمة العملاء)، يمكن أن يتوجه من خلالها لمخاطبة الجمهور، دون إرسال أية خطابات رسمية، مُناشدةً المواطنين ضرورة الرجوع لتلك القنوات الرسمية، مُشددةً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مروجي هذه الخطابات.



- الإسكان نفت رفع اسم اللواء "باقي زكي" من على نفق التسعين بالقاهرة الجديدة، مؤكدة أن اسم نفق اللواء "باقي زكي" كما هو دون تغيير وفقًا لتكليف رئيس الوزراء، مُشددةً على أن إطلاق أسماء أبطال حرب أكتوبر على أي منشأة أو شارع في أنحاء الجمهورية هو نوع من التقدير والتكريم لهم.



- وزارة الصحة نفت صحة للرسالة الصوتية المتداولة التي تحذر من تناول لقاح الأنفلونزا الموسمية، وأن الرسالة مفبركة، مُوضحةً أن لقاح الأنفلونزا الموسمية سليم وآمن ومطابق لكافة المعايير القياسية الدولية، ويتم تحديثه سنويًا، مُناشدةً المواطنين استقاء المعلومات من المصادر الرسمية التابعة للوزارة، سواء من خلال موقعها الإلكتروني أو عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.



- وزارة التضامن الاجتماعي نفت اقتصار الركوب المجاني والخصومات بوسائل النقل العام على من يقل معاشه عن 2000 جنيه، تواصل المركز مع، والتي نفت تلك الأنباء، وأوضحت أن الإعفاءات والخصومات التي تم إقرارها على وسائل النقل العام لا علاقة لها بقيمة المعاشات المستحقة للمواطنين، مُشيرةً إلى أنه سيتم إعفاء المواطنين فوق الـ 70 عامًا من كافة الرسوم، فضلًا عن تخفيض تذاكر مواصلات النقل العام إلى 50% للمواطنين فوق الـ60 عامًا، وذلك في إطار حرص الدولة على دعم كبار السن والوفاء بكافة احتياجاتهم.



- وزارة التموين نفت صرف خبز غير صالح للاستهلاك الآدمي على البطاقات التموينية، مؤكدة التزام كافة المخابز بإنتاج الخبز المدعم طبقًا للأوزان والمواصفات القياسية المتبعة، مُشددةً على شن حملات تفتيشية دورية على كافة المخابز على مستوى الجمهورية، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال رصد أي مخالفة.





