محافظ الشرقية: تلقينا 121 ألف طلب تصالح على البناء (فيديو)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:37 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، إن عدد طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة حتى أمس، تخطت 121 الف طلب تصالح، متوقعا أن يصل عدد طلبات التصالح بنهاية الأسبوع 150 ألف طلب تصالح. 

وأشار "غراب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن التخفيضات التي قدمتها الدولة والمحافظة على قيمة التصالح ساهمت في زيادة إقبال المواطنين على التقدم بطلبات التصالح، موضحا أنه تم افتتاح أكثر من مركز لتلقي طلبات التصالح، حتى لا يكون هناك زحام.

وأوضحت محافظ الشرقية، أنهم يتلقون من 2000 إلى 3000 طلب تصالح في اليوم، وأحيانا يتلقون 4 آلاف طلب يوميا.

وأوضح خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى الآن وصلت إلى 60% من إجمالي المخالفات، مشيرًا إلى أنه يتبقى حتى الآن مليون و200 ألف مخالفة على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف "قاسم"، خلال تصريحات صحفية، أنه حتى الآن لم تنهي أي من المحافظات المخالفات لديها، ولكن هناك تنامي كبير وزيادة في طلبات التصالح خاصة بعد التسهيلات الكبيرة التي قامت بها الدولة.

وفي ذات السياق أشار مساعد وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تحويل 521 إلى النيابة و28 قيادة في المحليات بسبب مسئولياتهم في ملف مخالفات البناء، موضحًا أنه تم تنزيلهم من وظائفهم القيادية إلى العمل الإداري.

وفي تصريحات سابقة قال مساعد وزير التنمية المحلية، إن عدد طلبات التصالح في مخالفات البناء وصل إلى مليون و750 ألف طلب حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة البحيرة تأتي في المركز الأول بـ167 ألف طلب تلتها محافظة المنوفية ثم القليوبية وبعدها الشرقية ثم الجيزة.


وأضاف "قاسم" إن هناك لجان تقوم بمراجعة طلبات التصالح وقامت بالتخفيض في أسعار متر التصالح على مستوى محافظات الجمهورية، حيث وصل الطلبات من 20 إلى 70%.

وأشار إلى أن التخفيض في محافظة القاهرة وصل من 30 إلى 35%، فيما وصل التخفيض في محافظة الجيزة إلى 50%، الجيزة وصلت إلى 35% والوادي الجديد وصل إلى 65%، موضحًا أن جميع المراكز التكنولوجية تعمل على مدار الأسبوع حتى العاشرة مساءً وحتى في أيام الإجازات. 

وأكد، مساعد وزير التنمية المحلية، أن قانون التصالح يهدف إلى تقنين الثروة العقارية ويحفظ للناس أصولها، ويعطي شهادة ميلاد للعقار الجديد.

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