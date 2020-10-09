"فن السماع".. بقبة الغوري 11 أكتوبر الجاري





يقيم مركز إبداع قبة الغوري "بشارع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في الثامنة مساء الأحد 11 أكتوبر احتفالية خاصة لفن "السماع.









تقوم فكرة العرض على حوار فني بين فرقتى "سماع للإنشاد والموسيقي الروحية"، و"بنات الحور"، حيث يقدمان برنامجاً متميزاً في الإنشاد والغناء الديني بثقافات مختلفة.













يعد فن "السماع" من فنون الإنشاد الدينى عند الصوفية، ويتناول حب الله ورسوله وآل البيت، وكان فى بداياته مصحوباً بآلتى الدف والناى فقط حتى تطور فى القرن التاسع عشر ليشمل كل الآلات الموسيقية بعد ذلك، وينسب فن السماع لمؤسسه الإمام جلال الدين الرومى والمولوية"، الحفل رؤية فنية للفنان إنتصار عبد الفتاح.