بماراثون للدراجات الهوائية.. شباب بورسعيد يهنئون المصريين بذكرى نصر أكتوبر

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نظمت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، صباح اليوم الجمعة، ماراثون للدراجات الهوائية، بمشاركة اكثر من 150 شباب وفتاة وكبار سن، وذلك في إطار إحتفالات نصر أكتوبر المجيدة بالذكري ال 47، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وبحضور الدكتور على ابو سمرة، مدير عام المديرية، وعبد الفتاح حافظ وكيل المديرية للشباب.



إنطلق الماراثون في الثامنة والنصف صباحًا من أمام بوابة المدينة الشبابية بنطاق حي الزهور، بعد إطلاق وزير الشباب والرياضة شارة البدء لكافة محافظات الجمهورية، وذلك وسط حالة من الإستنفار الأمني لقوات مديرية أمن بورسعيد، لاسيما إدارة المرور التي أغلقت جميع الشوارع المؤدية لخط سير الماراثون منعًا لوقوع أي حوادث بين المتسابقين والسيارات المارة.



ومن جانبه قال الدكتور علي أبو سمرة، مدير عام مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد، إن شباب وفتيات وشيوخ المدينة الباسلة يحتفلون بانتصارات أكتوبر المجيدة في الذكري ال47 لها بإطلاق رسالة قوية للعالم بأن مصر أقوى بأبنائها، وبخير وتقدم وإزدهار.



وأكد "أبو سمرة"، أن الماراثون شارك به أكثر من 150 شاب وفتاة وفوق ال60 عام "الرواد"، من كافة مراكز شباب وأندية ببورسعيد، محتفلين بنصر اكتوبر المجيدة.



وأضاف عبدالفتاح حافظ، وكيل مديرية الشباب والرياضة للشباب ببورسعيد، أن خط سير الماراثون بدأ من المدينة الشبابية بحي الزهور مرورًا بعدد من المشروعات التنموية في المحافظة، حيث تم المرور علي عدد من منشآت منظومة التأمين الصحي الشامل في شارع 23 يوليو علي بُعد أمتار من المجري الملاحي لقناة السويس، والعودة بنفس الشارع إلي الديوان العام لمحافظة بورسعيد.





يذكر أنه كانت قد نظمت وزارة الشباب والرياضة "ماراثون" للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية تحت شعار " شباب مصر يهنئ مصر في احتفالات النصر"، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بانتصارات أكتوبر المجيدة، وأطلق الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس إشارة بدء الماراثون بجميع محافظات الجمهورية في تمام الثامنة والنصف صباحًا، ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر للاحتفال بالذكرى 47 لنصر أكتوبر