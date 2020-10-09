مطرانية شبرا الخيمة: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس النواب

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أصدرت مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها، بقيادة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة وتوابعها، بيانا إعلاميا اليوم، بشأن الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب، تؤكد فيه أنها تقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين، ولا تدعم مرشحا بعينه على حساب باقى المرشحين.



وجاء نص البيان على النحو التالى: "ترحب الكنيسة بجميع المرشحين، وتدعو لهم بالتوفيق، وتقف على مسافة متساوية من الكل، فلا تؤيد شخصًا على حساب آخرين، كما أنها لا تشارك بأيّة حال في المؤتمرات والاجتماعات المُقامة لهذا الغرض من قِبَل المرشحين".



وتابع بيان مطرانية شبرا الخيمة وتوابعها: تدعو الكنيسة جميع أفراد الشعب للخروج إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم، لأن ذلك يؤكد إيجابيتنا وانتمائنا لبلادنا، كما أنه واجب وطني مثلما هو حق دستوري وأيضا وصية إلهية، أعطوا ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ولتخضع كل نفس للسلاطين لأنه ليس سلطان إلا من الله، راجين لبلادنا العزيزة مصر كل رقي وتقدم وازدهار".