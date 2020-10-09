محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
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أطلق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم الجمعة، إشارة بدء ماراثون الدراجات الذي نظمته وزارة الشباب والرياضة وأطلقه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عبر البث المباشر "الفيديو كونفرنس" بجميع محافظات مصر تحت شعار "شباب مصر، يهنئ مصر، في عيد النصر".
يأتي المارثون تزامنا مع مبادرة "إسكندرية بتفرح"، ويشارك به مايقرب من 2000 شاب من مراكز الشباب وأعضاء الفرق الرياضية، جاء ذلك بحضور الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالثغر، والدكتورة سونيا دنيا رئيس الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة.

وأشارت محافظة الاسكندرية فى بيان لها إلى أن محافظ الإسكندرية قد شارك الشباب في ماراثون الدراجات، والذي أقيم ضمن احتفالات انتصارات أكتوبر، مشيدا بعدد الشباب المشارك في الماراثون والذي يعد أكبر عدد مشارك على مستوى محافظات الجمهورية ووصل إلى 2000 شاب وفتاه، وقال " انطلاق ماراثون الدراجات اليوم من محور المحمودية المروري الجديد الذي افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الشهر الماضي، هو أولى السباقات التي تقام على المحور يؤكد للجميع حجم التطور والنهضة التي حدثت بأحد شرايين المرور جديدة والتي أحدثت نقلة نوعية كبيرة في الحياة وخلق اُسلوب حياة رياضي جديد لممارسة الرياضة عليها ".

وقدم محافظ الإسكندرية، الشكر لوزير الشباب والرياضة لإقامة هذا السباق الذي يشجع الشباب وجميع الفئات العمرية على ممارسة الرياضة، متمنيا إقامة العديد من السباقات أسبوعيا، وحث الجميع للمشاركة في ماراثونات ركوب الدراجات والجري والمشي التي تقيمه الجهات المعنية بجميع أنحاء المحافظة، وجعل الرياضة أسلوب حياة للحفاظ على صحتهم.
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)
محافظ الإسكندرية يطلق شارة بدء ماراثون الدراجات (صور)

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