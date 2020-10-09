المتهم بقتل صديقه بقليوب: "قتلته عشان كنت محتاج الفلوس"

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:09 ص
بوابة الفجر
محمد ضوه
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قررت نيابة مركز قليوب حبس سائق 4 ايام على زمة التحقيق لاتهامه بقتل زميلة طعنا باله حاده " كتر" والاستيلاء منه على مبلغ مالى
واعترف المتهم فى اقواله انه كان يعمل فى نفس الشركه التى يعمل بها المجنى عليه وانه تركها ولم يحصل على باقى مستحقاته فاراد ان يحصل على جزء من تلك المستحقات بقتل المجنى عليه والاستيلاء على ما بحوزته من اموال ملك الشركه
اضاف انه كان على علم بان المجنى عليه سوف يتوجه الى منطقة طنطا بمحافظة الغربية لتحصيل اموال خاصه بالشركه وطلب منه ان يذهب معه وفى طريق العوده وعند منطقة قليوب استوقف السيارة بحجة قضاء حاجته ثم طلب من القتيل اعطاءه جزء من المال الا انه رفض ونشبت بينهما مشاده فطعنته بكاتر كان بحوزته بالسيارة واستوليت على المبلغ 25 الف جنيه وتركت الجثه على جانب الطريق واستقليت السيارة الى بداية الطريق الدائرى مكان العثور عليها وتركتها
كان مامور مركز قليوب تلقى بلاغا من الاهالى بالعثور على جثة سائق على جانب الطريق بدائرة المركز وبها جروح متفرقة
تم اخطار اللواء فخر العربى مدير الامن فانتقل اللواء حاتم الحداد مدير المباحث والعميد خالد المحمدى رئيس مباحث المديرية وبمناظرة الجثه تبين انها لـ سائق مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وبها جروح متفرقة وعثر بطيات ملابسه على حافظة نقوده وبداخلها بطاقة تحقيق شخصيته ورخصة قيادة خاصة ومبلغ مالى وكذا العثور على سيارة ربع نقل بناحية أول الطريق الدائرى من الطريق الحر إتجاه الجيزة تبين أنها خاصة " مالك شركة للأقمشة" يعمل عليها المجنى عليه كسائق ويقوم بتوزيع منتجات الشركة على العملاء وأنه كان فى طريق العودة من مدينة طنطا بالغربية وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات توزيع تلك المنتجات
وتوصلت التحريات الى ان وراء ارتكاب الواقعه " عاطل " مقيم فى محل اقامة المجنى عليه وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة
واعترف بإرتباطه بعلاقة صداقه مع المجنى عليه لسابقة عمله كسائق بذات الشركة وتركه العمل بها منذ حوالى 6 أشهر وبتاريخ الواقعة تقابل مع المجنى عليه وأخبرالمتهم بسفره إلى مدينة طنطا بالغربية لتحصيل مبلغ 25 ألف جنيه خاص بالشركة فطلب منه مرافقته وبالطريق إلتمس منه المتهم إعطائه جزء من المبلغ المحصل بزعم عدم حصوله على مستحقاته المالية من الشركة فرفض المجنى عليه وحدثت بينهما مشادة كلامية تعدى عليه خلالها بسلاح أبيض "كتر" إلتقطه من السيارة مُحدثًا إصابته التى أودت بحياته وإستولى على المبلغ المالى المحصل ثم تخلى عن السيارة بمكان العثور وتخلص من السلاح المستخدم وهاتف المجنى عليه بإلقائهما بالزراعات وارشد المتهم عن جزء من المبلغ 5500 جنيه من المبلغ المستولى عليه وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ وتحرر محضر بالواقعه

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