دكتور صدر: علاج كورونا الذي تناوله ترامب موجود في مصر (فيديو)

عقب الدكتور عصام مغازي، استشاري أمراض الصدر، على ارتفاع نسب الشفاء من فيروس كورونا بمصر، قائلا: "ده كرم من ربنا"، مشيرا إلى أن هناك دول بالعالم بدأت تشهد الموجة الثانية من الفيروس.





وأشار "مغازي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن الدولة استعدت بشكل جيد لمواجهة الجائحة، من خلال تجهيز مستشفيات العزل، وتدريب الأطباء، بالإضافة إلى اللجنة العلمية التي وضعت بروتكول علاج متكامل، منوها بأن الأدوية التي حصل عليها الرئيس الأمريكي للشفاء من كورونا يتم اعطاؤها في مصر.





وأعرب عن تمنيه أن يكون هناك لقاح فعال ضد فيروس كورونا بمطلع العام الجديد، منوها بأن تناول مصل الإنفلونزا الموسمية ضروري خاصة لفئات معينة مثل كبار السن، وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن هذا المصل لن يحمي من كورونا ولكنه سيقلل فرص الإصابة بنزلات البرد العادية ومن ثم سيقل الضغط على المستشفيات.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 32 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 97524 حالة حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 121 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 7 حالات جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الخميس، هو 104156 حالة من ضمنهم 97524 حالة تم شفاؤها، و6017 حالة وفاة.



