الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 11:04 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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نفذت مديرية الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية علي مدار يومين بقرية القلعة التابعة لمركز دمنهور بمحلفظة البحيرة، تنفيذا لتوجيهات محافظ البحيرة بتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقري والعزب والنجوع.

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بالبحيؤة، إنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبي لعدد 1332 مريض وعدد 188مريض تم تحويلهم لعيادات ومستشفيات أخرى وذلك من خلال عدد 9 عيادات متنقلة في التخصصات المختلفة مثل الأمراض الباطنيه، جراحة عامة، طب الأطفال، النفسية والعصبية، طب وجراحه الفم والاسنان، نساء وتوليد، وتنظيم الاسرة.

كما تم عمل عدد 222 تحاليل دم وطفيليات، عدد 160 معمل الطفيليات، عدد 13 اشعة سينية، عدد 43 موجات صوتية، عدد 100 كشف مبكر علي الأمراض الغير سارية، عدد 100 استبيان، عدد 20 حالة خلع أسنان وعمل تثقيف صحي لعدد 274، وبلغت اجمالي عدد التذاكر المنصرفة 1200 تذكره.
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)
الكشف على 1332 مريضا خلال قافلة مجانية بدمنهور (صور)

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