وزير الإسكان يعلن موعد تسليم دفعة جديدة من وحدات "سكن مصر" بالقاهرة الجديدة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 12:08 م
سكن مصر
سكن مصر
أحمد الشيخ
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صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، سيبدأ يوم الأحد 1/11/2020 وحتى 30/12/2020، فى تسليم دفعة جديدة من الوحدات السكنية بمشروع "سكن مصر" للإسكان المتوسط  للفائزين بها بالمرحلتين الأولى والثانية.

وأوضح المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات "سكن مصر" بمسلسل 14 بجوار الجامعة الألمانية ومسلسل رقم 10 بالمرحلة الأولى، ووحدات "سكن مصر" بمسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، مشيراً إلى أنه على المواطن الفائز بالوحدة التوجه لبنك التعمير والإسكان فرع مدينة نصر (2 شارع عباس العقاد) لإنهاء إجراءات البنك، ثم التوجه لجهاز التجمع الثالث (مكتب خدمة المواطنين بالتجمع الثالث) بخطاب البنك وصورة من الشيكات الموقع عليها، وذلك لتسجيل البيانات على الشبكة، واستلام خطاب للموقع لمعاينة واستلام الوحدة.
وقال المهندس أمين غنيم، إنه بالنسبة لوحدات مسلسل 14 بالمرحلة الأولى، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 2، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 3، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 4، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 5، يوم 5/11/2020.
وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه بالنسبة لوحدات مسلسلي رقم 10  بالمرحلة الأولى  ومسلسل رقم 6 بالمرحلة الثانية، سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 14، يوم 1/11/2020، ووحدات العمارة رقم 15، يوم 2/11/2020، ووحدات العمارة رقم 16، يوم 3/11/2020، ووحدات العمارة رقم 17، يوم 4/11/2020، ووحدات العمارة رقم 18، يوم 5/11/2020، ووحدات العمارة رقم 19، يوم 8/11/2020، ووحدات العمارة رقم 20، يوم 9/11/2020، ووحدات العمارة رقم 21، يوم 10/11/2020، ووحدات العمارة رقم 22، يوم 11/11/2020، ووحدات العمارة رقم 23، يوم 12/11/2020، ووحدات العمارة رقم 24، يوم 15/11/2020، ووحدات العمارة رقم 25، يوم 16/11/2020، ووحدات العمارة رقم 26، يوم 17/11/2020، ووحدات العمارة رقم 27، يوم 18/11/2020، ووحدات العمارة رقم 28، يوم 19/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 1 و 29، يوم 22/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 2 و 30، يوم 23/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 3 و 31، يوم 24/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 4 و 32، يوم 25/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 5 و 33، يوم 26/11/2020، ووحدات العمارتين رقمى 6 و 34، يوم 29/11/2020، ووحدات العمارتين رقمي 7 و 35، يوم 30/11/2020.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى إنه سيتم تسليم وحدات العمارتين رقمي 8 و 36، يوم 1/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 9 و 37، يوم 2/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 10 و 38، يوم 3/12/2020، ووحدات العمارتين رقمي 11 و 39، يوم 6/12/2020، ووحدات العمارتين رقمى 12 و 40، يوم 7/12/2020، ووحدات العمارة رقم 41، يوم 8/12/2020، ووحدات العمارة رقم 42، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 43، يوم 9/12/2020، ووحدات العمارة رقم 44، يوم 13/12/2020، ووحدات العمارة رقم 45، يوم 14/12/2020، ووحدات العمارة رقم 46، يوم 15/12/2020، ووحدات العمارة رقم 47، يوم 16/12/2020، ووحدات العمارة رقم 48، يوم 17/12/2020، ووحدات العمارة رقم 49، يوم 20/12/2020، ووحدات العمارة رقم 50، يوم 21/12/2020، ووحدات العمارة رقم 51، يوم 22/12/2020، ووحدات العمارة رقم 52، يوم 23/12/2020، ووحدات العمارة رقم 53، يوم 24/12/2020، ووحدات العمارة رقم 54، يوم 27/12/2020، ووحدات العمارة رقم 55، يوم 28/12/2020، ووحدات العمارة رقم 56، يوم 29/12/2020، ووحدات العمارة رقم 57، يوم 30/12/2020.

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