270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:51 ص
بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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شهد حازم عمر، نائب محافظ قنا، اشارة بدء انطلاق مارثون الدراجات الهوائية بالمحافظة ضمن ماراثون للدراجات الهوائية بجميع محافظات الجمهورية الذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار" شباب مصر يهني مصر في احتفالات النصر " بناء على توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتور عمر موسي وكيل وزارة الشباب والرياضة وعدد من القيادات التنفيذية والامنية.
أوضح حازم عمر أن المجموعة الاولي ضمت 270 شاب شاركوا في ماراثون الدراجات الذي بدأ من معبد دندرة وانتهي عند الصالة المغطاة بمدينة قنا بطول حوالي 10 كيلو متر، بينما ضمت المجموعة الثانية 50 مشارك من كبار السن و50 فتاه وكانت البداية من القاعة الزجاجية بكورنيش النيل حتى الصالة المغطاة.
وقام نائب المحافظ ووكيل وزارة الشباب والرياضة بتوزيع عدد من الجوائز 13 شاب و6 فتيات و6 من كبار السن الفائزين في الماراثون بالصالة المغطاة.
واكد حازم عمر ان المارثون يأتي في إطار حرص المحافظة علي دعم عودة النشاط الرياضي وجعل الرياضة أسلوب حياة، لافتا أن هذه الأنشطة تساهم في إعداد الشباب بدنيًا وفكريًا وتنمى قدراتهم وتصقل مهاراتهم وتعمل على استغلال أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لصالح خدمة المجتمع.
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)
270 شابا وفتاة يشاركون في مارثون الدراجات الهوائية بقنا (صور)

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