تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي
الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:49 ص
محمد جمال
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يسعي النادى الأهلى لحسم موقف الصفقات الجديدة وموقف الراحلين عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وكشف محمد عبد الواحد مدرب عم وادي دجلة عن حسم انتقال أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق إلي الأهلي خلال أسبوع أو 10 أيام على الأكثر وذلك عقب أن يضمن الفريق الدجلاوي فى الدوري رسميًا.
وقال عبد الواحد في تصريحات مع الاعلامي عمر ربيع ياسين لبرنامج نمبر وان علي قناة النهار: "بيكهام لاعب مميز وجوكر يجيد اللعب في العديد من المراكز، وسيكون إضافة لاي ناد ينتقل له خلال الفترة المقبلة".
وتابع: "نادي وادي دجلة لا تقف أمام مستقبل أي لاعب، وفي حالة وجود عروض مناسبة فنيًا وماديًا، النادي يرحب ببيع اللاعبين".