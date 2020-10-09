وزير الاتصالات يلتقى وفد "هواوى" العالمية لبحث التعاون فى بعض المجالات





التقى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفد شركة هواوى العالمية برئاسة رايان دينغ المدير التنفيذي لمجلس الإدارة بالشركة؛ حيث تناول اللقاء تعزيز التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة العالمية فى عدد من المجالات ومن أبرزها تطوير خدمات الاتصالات والانترنت، وبناء القدرات ودعم ريادة الأعمال، وانشاء مراكز البيانات.





وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن شركة هواوي تعد شريكا استراتيجيا لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى حيث يتم التعاون بين عدد من الجهات التابعة للوزارة والشركة العالمية فى مجال بناء القدرات ودعم ريادة الأعمال؛ موضحا أهمية إيجاد فرص عمل وتوظيف للكوادر البشرية التي حصلت على التدريب.





كما أكد الدكتور عمرو طلعت على أن التدريب على تنمية المهارات اللازمة لتمكين المهنيين المستقلين سيتم تعميمها على كافة المنح التدريبية التقنية التي تقدمها الوزارة.





ومن جانبه؛ أكد رايان دينغ المدير التنفيذي لمجلس الإدارة بشركة هواوي أن الشركة تقدر الشراكة الاستراتيجية التي تجمعها مع الحكومة المصرية، وتثمن الدعم الذي تتلقاه من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتتطلع دوما للارتقاء بالتعاون بين الجهتين.





هذا وقد تناول اللقاء استعراض التعاون بين شركة هواوي العالمية والشركة المصرية للاتصالات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" في تجهيز معمل إبداع تكنولوجي متطور للحوسبة وتحليل البيانات في مجمع ابداع قصر السلطان حسين كامل.





كما شهد اللقاء متابعة ما تم تنفيذه فى اطار اتفاقية التعاون بين المعهد القومى للاتصالات وشركة هواوي العالمية لتدريب ١٠ الاف متدرب على تكنولوجيات التحول الرقمي؛ حيث تم تدريب نحو ٣٠٠٠ متدرب من محافظات مصر المختلفة على المستوى المتقدم من تلك البرامج من خلال التدريب الحي التفاعلي وقد حصل ١٠٠٠ متدرب منهم على شهادات دولية في مجالات التحول الرقمي، ومن المتوقع ان يصل اجمالى عدد المتدربين من الشباب على المستويات المتقدمة من خلال التدريب التفاعلي الحي قبل نهاية العام الحالى الى ما يزيد عن ٥٠٠٠ متدرب.





كما تم الانتهاء من تدريب واعتماد اكثر من ٣٠٠ مدرب موزعين على المحافظات المختلفة وفي شتى مجالات التحول الرقمي، وذلك بالإضافة الى الانتهاء من تدريب واختبار نحو ٨٠٠٠ متدرب اون لاين.





حضر اللقاء؛ المهندس عمرو محفوظ القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، والمهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، والدكتورة إيمان عاشور مدير المعهد القومى للاتصالات.