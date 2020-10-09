خبير سيارات: نحتاج محطة وقود لكل 1000 مركبة

قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، إن رؤية الدولة 2030 تتحدث عن الشباب والبيئة والطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سنويًا محروقات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية، بالإضافة إلى احتلال القاهرة منصات التتويج في التلوث على العالم ما يؤثر سلبًا على المواطن المصري.





وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن عمل السيارات بالغاز الطبيعي يوفر 60% من تكلفة العمل بالبنزين، لكن يشترط أن تكون السيارة مهيأة لهذا الأمر، فلو قلت كفاءة المحرك عن 70% فلا يمكن أن تحول السيارة للعمل بالغاز.





ولفت إلى أن مصر بها 207 محطة تموين بالغاز وهو عدد غير كافٍ على الإطلاق، مضيفا: "نحتاج محطة وقود واحدة لكل 1000 سيارة، وهو ما تستهدف الدولة المصرية تحقيقه".



