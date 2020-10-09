خبير سيارات: نحتاج محطة وقود لكل 1000 مركبة

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:43 ص
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال المهندس جمال عسكر خبير قطاع السيارات، إن رؤية الدولة 2030 تتحدث عن الشباب والبيئة والطاقة، مشيرًا إلى أن مصر تستورد سنويًا محروقات بقيمة أكثر من 30 مليار دولار، وهو ما يشكل عبئًا كبيرًا على الدولة المصرية، بالإضافة إلى احتلال القاهرة منصات التتويج في التلوث على العالم ما يؤثر سلبًا على المواطن المصري.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة، أن عمل السيارات بالغاز الطبيعي يوفر 60% من تكلفة العمل بالبنزين، لكن يشترط أن تكون السيارة مهيأة لهذا الأمر، فلو قلت كفاءة المحرك عن 70% فلا يمكن أن تحول السيارة للعمل بالغاز. 

ولفت إلى أن مصر بها 207 محطة تموين بالغاز وهو عدد غير كافٍ على الإطلاق، مضيفا: "نحتاج محطة وقود واحدة لكل 1000 سيارة، وهو ما تستهدف الدولة المصرية تحقيقه". 

وحول مدة تطبيق هذه المبادرة، قال: "إذا كانت الدولة تستهدف تحقيقها خلال سنتين، فإن تحويل السيارة إلى الغاز الطبيعي يستغرق 5 ساعات، ليكون الوقت الإجمالي اللازم لتحويل 1.8 سيارة هو 9 ملايين ساعات عمل، وبقسمة هذا العدد على 8 ساعات عمل يومية، فإننا سنكون ملزمين بتوفير 3750 فني على درجة عالية من التدريب، ويجب أيضًا توفير مراكز تحويل السيارات، والدولة تعمل على دراسة الوضع".

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