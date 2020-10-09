أسعار النفط تتجه صوب مكسب أسبوعي مع خفض إمدادات النرويج

تراجعت أسعار النفط يوم الجمعة، لتهبط في نهاية أسبوع حققت فيه مكاسب كبيرة بفعل مخاطر احتمال انخفاض الإمدادات من النرويج بما يصل إلى 25 بالمئة بسبب إضراب عمال بالقطاع.









وبحلول الساعة 0740 بتوقيت جرينتش، انخفض خام برنت ثمانية سنتات إلى 43.26 دولار للبرميل، بعد أن ربح ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الخميس.





وانخفضت أسعار خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي خمسة سنتات إلى 41.14 دولار للبرميل بعد أن ارتفع ما يزيد عن ثلاثة بالمئة يوم الخميس.





والخامان القياسيان على مسار تحقيق مكاسب بنحو عشرة بالمئة هذا الأسبوع، وهو أول ارتفاع في ثلاثة أسابيع، إذ صعدت الأسعار استجابة لإضراب عمال بقطاع النفط النرويجي.





وقال شركة نفط نرويجية ومسؤولون نقابيون إنهم سيجتمعون مع وسيط عينته الدولة يوم الجمعة في مسعى يأمل الطرفان أن يتمخض عن إنهاء الإضراب.





ويتأهب مراقبو السوق لتأثر الإنتاج الأمريكي بالإعصار دلتا، المتوقع أن يضرب ساحل الخليج في غضون ساعات. وجرى وقف إنتاج 1.5 مليون برميل يوميا تقريبا حتى الآن.





وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق لدى أواندا “الإنتاج من خارج أوبك سيتلقى ضربة كبيرة على مدى الأسبوعين القادمين وسيستمر هذا في دفع إعادة التوازن في سوق النفط”.





وقال محمد باركيندو أمين عام منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الخميس إن الأسوأ لسوق النفط انتهى، عقب انهيار الأسعار والطلب هذا العام بسبب جائحة فيروس كورونا.