



تعرف على سعر البنزين في مصر الآن 2020 عقب قرارات لجنة تسعير المنتجات البترولية الجديدة





استقرت أسعار البنزين في مصر في الثلاث اشهر القادمه حيث تم تحديد الاسعار وفق أخر مستجدات الاسعار العالمية، حيث يتم كل ربع عام اجتماع لجنة تسعير للمنتجات البترولية وفي ختام الاجتماع يتم تحديد الاسعار الجديدة، والجدير بالذكر أن الاجتماع تم في نهاية شهر سبتمبر الماضي، ولمعرفة تفاصيل اكثر حول هذا الموضوع تابعوا معنا السطور القادمة.





سعر البنزين في مصر الثلاث شهور القادمه 2020

نستعرض معكم اخر مستجدات أسعار البترول في مصر عقب انتهاء لجنة التسعير البترولية من اجتماعها الذي يتم فية تحديد السعر، والاسعار تأتي على النحو التالي:





- لتر بنزين 80 بلغ سعر 6.25 جنية مصري.

- لتر لبنزين 92 بلغ سعر 7.5 جنية مصري .

- لتر لبنزين 95 بلغ سعر 8.5 جنية مصري.

- لتر للسولار بلغ سعر 6.75 جنية مصري.

- لطن المازوت وصل سعر 3900 جنية مصري.





ما هي اسباب ثبات أسعار البنزين في مصر؟

هناك مجموعة من الأسباب التي تؤثر بشكل كبير في سعر البترول و من خلال السطور القادمه سوف نقوم بتوضيح هذه العوامل وهي





- يتم تحديد السعر وفق عاملين رائيسين وهما سعر الدولار مقابل الجنية وايضا سعر خام برنت.

- يتم تحديد السعر وفقا لسعر لتر البترول و سعر برميل النفط الخام عالمي

- وتهدف لجنة التسعير الي تعديل اسعار البترول كل ربع عام وفقا لاخر تطورات الاسعار العالمية.

- يتم تحديد سعر معين غير قابل للتعديل لبعض المنتجات البترولية من قبل لجنة التسعير البترولية.



