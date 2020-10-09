السبت تنطلق فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بقرية اطسا المحطة بسمالوط









فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا وبالتعاون مع محافظة المنيا، تستكمل الهيئة البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، حيث تنطلق السبت ١٠ أكتوبر الجارى أولى فعاليات البرنامج بقرية اطسا المحطة بسمالوط والذى يستمر حتى 12 اكتوبر الجارى.







