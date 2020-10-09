السبت تنطلق فعاليات برنامج ترسيخ قيم وممارسات المواطنة بقرية اطسا المحطة بسمالوط

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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فى إطار حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على تحقيق العدالة الثقافية فى القرى الأكثر احتياجا وبالتعاون مع محافظة المنيا، تستكمل الهيئة البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، حيث تنطلق  السبت ١٠ أكتوبر الجارى أولى فعاليات البرنامج بقرية اطسا المحطة بسمالوط  والذى يستمر حتى 12 اكتوبر الجارى.


يتضمن البرنامج ورشة فنية بالفوم الملون عن انتصارات اكتوبر، ورشة رسم وتلوين، عرض سينما عن انتصارات اكتوبر، أصبوحة شعرية وفقرة اكتشاف مواهب، ورشة فنية إعادة تدوير خامات البيئة، إلى جانب منفذ بيع الكتاب الذى يضم العديد من الكتب والمجلات المتنوعة لإصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وذلك بمركز شباب أصسا المحطة.

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