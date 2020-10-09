مقتل 26 مرتزقاً سورياً موالياً لتركيا في ناغورني كاراباخ





أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن سقوط مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في المعارك بإقليم ناغورنو قره باخ، بين أذربيجان وأرمينيا.





وذلك عقب مقتل أكثر من 26 مرتزقاً سورياً في الاشتباكات خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية، وليرتفع بذلك إجمالى القتلى بين المرتزقة إلى 107.





وأضاف المرصد السوري أن أكثر من 400 مقاتل من فصائل "السلطان مراد والحمزات" وفصائل أخرى، يستعدون لنقلهم إلى أذربيجان في الساعات والأيام القليلة المقبلة.





وكشف المرصد أن تركيا نقلت إلى ناغورنو قره باخ، 1450 مرتزقاً بعد نقل من 250 مقاتلاً إضافياً في الأسبوع