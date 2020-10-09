مقتل 26 مرتزقاً سورياً موالياً لتركيا في ناغورني كاراباخ

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:27 ص
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، عن سقوط مزيداً من الخسائر البشرية في صفوف مرتزقة الفصائل الموالية لأنقرة في المعارك بإقليم ناغورنو قره باخ، بين أذربيجان وأرمينيا. 

وذلك عقب مقتل أكثر من 26 مرتزقاً سورياً في الاشتباكات خلال الساعات الـ 48 ساعة الماضية، وليرتفع بذلك إجمالى القتلى بين المرتزقة إلى 107.

وأضاف المرصد السوري أن أكثر من 400 مقاتل من فصائل "السلطان مراد والحمزات" وفصائل أخرى، يستعدون لنقلهم إلى أذربيجان في الساعات والأيام القليلة المقبلة.

وكشف المرصد أن تركيا نقلت إلى ناغورنو قره باخ، 1450 مرتزقاً بعد نقل من 250 مقاتلاً إضافياً في الأسبوع 

أخبار تهمك

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 4 ساعات

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ ساعتين و 9 دقيقة

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 18 ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 14 ساعة

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ يوم

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 20 ساعة

انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

10:49 ص

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»