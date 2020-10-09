متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
بوابة الفجر
إسلام أمين
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تفقد كل من الدكتور أمين عبد الفتاح والأستاذ جون بنيامين متدربي البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة بمحافظة البحيرة، الأعمال الجارية لإنشاء المحطة الوسيطة للقمامة بمنطقة دهشور بدمنهور والمقامة على مساحة 2000 متر مربع وبتكلفة 7 مليون جنية والتى ستسهم فى رفع مستوى النظافة والقضاء على المقالب العشوائية بالمدينة والقرى التابعة لها.

ومن المقرر أن تستوعب 500 طن من القمامة يومية وسيتم تجميع المخلفات الصلبة والقمامة بالمحطة الوسيطة وإعادة تحميلها على حاويات حمولة ٤٠ طن ونقلها إلى مصنع تدوير القمامة ومقرر الإنتهاء من تنفيذ المحطة وبدء التشغيل التجريبي لها خلال الشهر القادم.

وتعد المحطة واحدة ضمن عدد 3 مشروعات جارى تنفيذها حاليا بتكلفة 117 مليون جنية، تتمثل فى إنشاء عدد 2 محطة وسيطة للقمامة بدمنهور وكفر الدوار، بالإضافة إلى المدفن الصحي بمركز بدر، الأمر الذى سيسهم فى رفع مستوى النظافة والإستفادة من المخلفات والقضاء على المقالب العشوائية، وتوفير الوقت والجهد وتحسين البيئة والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري الذى يميز كل مدينة.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتمكين الكوادر الشبابية لتولي المناصب القيادية واشراكهم في صنع القرار وصناعة المستقبل وإنشاء قاعدة شبابية من الكفاءات القادرة علي تولي المسئولية السياسية والإدارية والمجتمعية من خلال تأهيلها بأحدث نظريات الإدارة والتخطيط العلمي والعملي وزيادة قدرتها على تطبيق الأساليب والطرق الحديثة بكفاءة عالية مما يعود بالنفع علي الوطن بكافة قطاعاته.

ومن جانبه أكد اللواء هشام امنة محافظ البحيرة، علي تقديم كافة سبل الدعم لمتدربى البرنامج الرئاسي للتأهيل للقيادة وحرص المحافظة على تعزيز التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب مؤكدا علي أن جميع إمكانيات المحافظة ستكون متاحة للمتدربين خلال فترة التدريب من خلال برنامج تدريبي ومعايشة ميدانية لكافة القطاعات الإدارية والخدمية والمشروعات بنطاق المحافظة.

وأشار إلى حرص الدولة علي تولي الشباب للمناصب القيادية وتمكينهم من الاضطلاع بالمسئولية خلال المرحلة المقبلة مشيدا بما يتمتع به الشباب من حماس وطاقات وقدرات كبيرة يجب الاستفادة منها وتوجيهها الي الطريق الصحيح في خدمه الوطن.
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)
متدربو البرنامج الرئاسي يتفقدون أكبر محطة لتجميع القمامة بدمنهور (صور)

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دمنهور تجميع القمامة بوابة الفجر الفجر البرنامج الرئاسي

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