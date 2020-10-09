وزير الأوقاف يكشف موضوع خطبة الجمعة اليوم

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن اليوم سيتم افتتاح 7 مساجد جديدة في محافظة شمال سيناء، فضلا عن افتتاح 6 مساجد يوم الجمعة القادمة في محافظة السويس بمناسبة عيدها القومي.





وأضاف "جمعة" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" عبر القناة الأولى، اليوم الجمعة: "مصر تبني وتعمر أما الجماعات الإرهابية فإن زيفها وادعاءها ينكشف، وأتمنى ألا ننخدع بهذه الأكاذيب التي تروج لها او بالصفحات الوهمية المأجورة المدفوعة لبث الفوضى".





وتابع، أن موضوع خطبة اليوم سيتناول حق الشهداء، بمناسبة الحديث عن جيل أكتوبر ومن ضحوا بأنفسهم في سبيل وطنهم، وعن منزلة الشهادة والشهيد، للتأكيد على حق الوطن على أبنائه، وواجب الجميع تجاه الشهداء وأن الشهادة في سبيل الوطن من أعلى درجات سبيل الشهادة في سبيل الله عز وجل.





يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية اليوم الجمعة مسجد الشهيد العقيد أحمد المنسي بسوق الجملة الجديد بمدينة برج العرب.





ويؤدي الدكتور عبد الرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية به خطبة الجمعة، ثم يتوجه محمد مختار جمعة وزير الأوقاف واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لافتتاح مسجد الشهيد رقيب أول مصطفى أحمد مصطفى بمحور المحمودية بالإسكندرية، ويؤدي به خطبة الجمعة تحت عنوان: " فضل الشهادة والتضحية في سبيل الوطن ".



