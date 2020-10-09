وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات

الجمعة 09/أكتوبر/2020 - 10:30 ص
بوابة الفجر
أسماء قورة
Advertisements
أطلق الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر الفيديو كونفرانس، المهرجان الرياضي القومي للدراجات بمشاركة ٢٠ الف شاب من كافة محافظات الجمهورية، إحتفالا بالذكرى رقم ٤٧ لانتصارات حرب اكتوبر المجيد، تحت شعار "شباب مصر يهنئ مصر في يوم النصر"

أعلن الدكتور أشرف صبحي، تخصيص وزارة الشباب والرياضة جوائز رمزية تصل إلى ٥٠٠ جنيه لأول ٢٥ متسابق على كل محافظة بالإضافة إلى مجموعة من الجوائز التقديرية، تشجيعا لكل المشاركين.

ويأتي ماراثون الدراجات الهوائية الذي تنظمه الوزارة ضمن عدد من الفاعليات المستمرة على مدار الشهر والتي تنظمها الوزارة إحتفالًا بالذكرى ٤٧ لنصر أكتوبر.

وأعرب أشرف صبحي عن سعادته بمشاركة شباب مصر في كل محافظات الجمهورية، احتفالا بنصر اكتوبر المجيد، لافتا الي ان هذه المشاركة تعبر عن قيمة الولاء والانتماء لهؤلاء تجاه وطننا الحبيب مصر، وموجها التهنئة للقوات المسلحة والقيادة السياسية والشعب المصري، بهذه الذكرى التي ستظل محفوره في وجدان كل مواطن مصري.

واختتم صبحي أن ملحمة اكتوبر ستبقى شعلة مضيئة شاهدة على عظمة مصر وقواتها المسلحة التي تقدم كل غالٍ ونفيس من اجل رفعة وطننا العزيز.

يذكر أن الادارة المركزية لتنمية الرياضية، قد نفذت هذا المهرجان بالتعاون مع مديريات الشباب والرياضة في محافظات الجمهورية.
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات
وزير الرياضة يطلق مهرجان الدراجات بمشاركة ٢٠ ألف شاب في المحافظات

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وزير الرياضة مارثون دراجات بوابة الفجر الفجر أخبار مصر

أخبار تهمك

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

منذ ساعتين و 8 دقيقة

عاجل.. إصابة صائب عريقات بفيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

منذ حوالي 14 ساعة

رسميًا.. الأهلي يفقد نجمه في موقعة الوداد البيضاوي

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. الأهلي يحسم صفقة الموسم

منذ حوالي 9 ساعات

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة بشأن أحمد فتحي

منذ حوالي 7 ساعات

انفراد| "الفجر" تنشر أسرار جريمة عنتيل الجيزة.. 100 مقطع جنسي وأحد الأهالي يكشف الفخ الذي أسقطه (فيديو وصور)

منذ حوالي 16 ساعة

الزمالك يدرس بيع فرجاني ساسي

منذ حوالي 6 ساعات

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

منذ أقل من ساعة

سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن "فتحي" والأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي تطلب عودة "الدينامو"

منذ يوم

الزمالك يهزم الأهلي ويحصل على توقيع نجم بيراميدز

منذ حوالي 18 ساعة

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

انخفاض معدل وفيات كورونا ومفاجأة مدوية في الأهلي وانطلاق مهرجان سينمائي.. 7 أحداث فاتتك وأنت نائم

منذ حوالي 4 ساعات

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

منذ حوالي 4 ساعات

لا تراجع عنها.. أول صفقة للأهلي في عهد موسيماني

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة يقود ماراثون للدراجات بمدينة رأس البر (صور)

افتتاح معرض للمنتجات الحرفية واليدوية للشباب بالعبور احتفالا بذكرى يناير وعيد الشرطة (صور)

السبت.. مهرجان رياضي ضمن احتفالات بورسعيد بثورة 23 يوليو

القوات المسلحة تنظم احتفالية فنية لطلاب الطلائع بقيادة الجيش الثاني الميداني

احتفالا بذكرى نصر أكتوبر.. القوات المسلحة تنظم ندوات تثقيفية وتوعوية بالقاهرة والسويس

"الشباب والرياضة": الشعب المصري ضرب مثالا في الوفاء لبلده اليوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:39 ص

والد فتاة الإسكندرية يكشف تفاصيلا جديدة عن سبب تغيب ابنته.. فيديو

شاهد.. أول تعليق لـ فتاة الإسكندرية المتغيبة بعد العثور عليها

09:50 م

من التجمع لـ الجيزة إلى قطر.. "فضايح بجلاجل لـ3 عناتيل مصريين" خلال أسبوعين

07:58 ص

تطورات جديدة بشأن انتقال بيكهام للأهلي

10:49 ص

نجم بيراميدز معروض على الأهلي

08:40 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أزمة التصالح مستمرة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (1) | الزعيم.. والإخوان الخونة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 14.. «المال والبنون» لعنة «العيش.. والملح»