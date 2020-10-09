بعد وفاة منى منير.. قائمة بالنواب الراحلين عن البرلمان

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صدم الوسط السياسي خلال الساعات الأخيرة برحيل إحدى النائبات وهي عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة منى منير لتنضم إلى قائمة كبيرة من النواب الذين رحلوا عن البرلمان الحالي خلال الأشهر الأخيرة.



وتوفيت النائبة منى منير عضوة مجلس النواب، عن دائرة الجيزة، كما أنها عضوة لجنة الشئون الإفريقية داخل مجلس النواب، وكان لها دور فى العديد من المناقشات المهمة للجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب من خلال الاقتراحات والمناقشات.



ودستوريا سيظل مقعدها شاغرا حتى انتهاء الفصل التشريعى للبرلمان الحالى، المقرر فى 9 يناير 2021، لأن المدة المتبقية من عمر البرلمان لن تزيد عن 3 أشهر.



وتنص المادة 108 من الدستور التى تنص على: "إذا خلا مكان عضو مجلس النواب، قبل انتهاء مدته بسته أشهر على الأقل، وجب شغل مكانه طبقا للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان".



وفيما يلي يقدم "الفجر" قائمة بأسماء النواب الذين توفوا خلال البرلمان الحالي:



- اللواء سامح سيف اليزل، مؤسس ائتلاف دعم مصر.



- النائب محمد مصطفى الخولي، عن دائرة مركز الفيوم.



- النائب سيد فراج، عن دائرة حدائق القبة.



- النائبة أميرة رفعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبين الكوم بالمنوفية.



- النائب هرقل وفقي، عن دائرة جرجا بسوهاج.



- النائب أحمد عبدالتواب، عن دائرة طامية بمحافظة الفيوم.



- النائب رفعت جودة داغر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى بمحافظة الغربية.



- النائب الدكتور حسام الرفاعي الكاشف، عضو مجلس النواب عن محافظة شمال سيناء.



- النائب محمود الخشن، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون محافظة المنوفية.



- النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة.



- النائب أحمد شرموخ عن دائرة مركز ملوي بالمنيا.



- المهندس السيد حسن موسى، عضو مجلس النواب، عن ائتلاف دعم مصر بمحافظة الدقهلية، قائمة دائرة قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا.



- النائب علي الكيال، عضو مجلس النواب عن دائرة سمالوط بمحافظة المنيا.



- النائب سعيد العبودي، عضو مجلس النواب عن دائرة بلبيس بمحافظة الشرقية.